الإمارات تسجل 2613 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت الوزارة إنه تم الكشف عن 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 234763 فحصا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





وأكدت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المسجلة لدى البلاد 410849 حالة.





‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة مصابة جراء فيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1322 حالة.





‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.





وأعلنت الوزارة عن شفاء 1587 حالة جديدة من فيروس كورونا وتعافيهم التام بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 392792 حالة.