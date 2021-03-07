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حوادث

ضبط مصنع زيوت سيارات بدون ترخيص يستخدم خامات مجهولة المصدر

الأحد 07/مارس/2021 - 12:45 م
زيوت
زيوت
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كتب محمد صبري

فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم الغش التجارى وتصنيع والإتجار فى سلع ومواد مجهولة المصدر ، حيث تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مصنع زيوت سيارات ببدر بدون ترخيص يستخدم خامات مجهولة المصدر، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق .

 وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من مباحث إدارة شرطة التموين بالقاهرة يفيد بتمكنهم من ضبط المسئول عن مصنع زيوت وشحوم سيارات بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص .

وتبين من التحريات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة قيام المتهم بإستغلال المصنع فى تصنيع زيوت السيارات مُستخدمًا خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على ٦ طن زيت سيارات ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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