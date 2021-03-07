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محافظات

محافظ مطروح يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح قبل نهاية مارس

الأحد 07/مارس/2021 - 12:41 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
أكد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح  على مواصلة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء.


واضاف أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح   وصلت   حتى الآن إلى 16,069 ألف طلب بإجمالي متحصلات مالية بلغت نحو 125.2 مليون جنيه .

وناشد المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى .

وأشار محافظ مطروح  إلي أنه يتم استقبال طلبات التصالح خلال أوقات العمل الرسمية والفترة المسائية وأيام الاجازات الرسمية والعطلات  مع تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم والاسراع فى تسهيل الاجراءات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما فى تشجيع المواطنين والتيسير عليهم.

وأوضح  بأنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد 40 % خلال شهر مارس وذلك بدلًا من تسديد نسبة جدية التصالح والتي تراوحت مابين 25 % إلى 35 %  خلال الفترة الماضية .

وأشار محافظ مطروح  بأنه تم اصدار  تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها  .
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