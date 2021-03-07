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أخبار العالم

التضامن مع الصومال.. الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو

الأحد 07/مارس/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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أ ش أ
أدانت جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس، الذي استهدف مطعمًا في وسط العاصمة الصومالية مقديشو؛ مما أسفر عن مقتل 20 مدنيًا وإصابة العشرات. 


وأعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع دولة الصومال في جهودها لمكافحة الإرهاب، مقدما تعازي الجامعة لأسر ضحايا هذا الهجوم وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. 


وأكد المصدر، ضرورة تعزيز مستوى التكاتف الدولي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية حتى لا تنال من الجهود الحثيثة المبذولة حاليًا لإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية. 
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