التضامن مع الصومال.. الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس، الذي استهدف مطعمًا في وسط العاصمة الصومالية مقديشو؛ مما أسفر عن مقتل 20 مدنيًا وإصابة العشرات.







وأعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع دولة الصومال في جهودها لمكافحة الإرهاب، مقدما تعازي الجامعة لأسر ضحايا هذا الهجوم وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.