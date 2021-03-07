خوفا من المصير المجهول.. سالاس يرتب أوراق وادي دجلة لإنقاذ مسيرة الفريق

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة الدخول فى معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة، مستغلا فترة التوقف الجديدة أمام الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري.





ويلتقى وادى دجلة مع سيراميكا يوم 15 مارس الجارى فى الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز، وانتهز التشيلى سالاس فرصة وجود 9 أيام كاملة قبل خوض أي مباراة جديدة للفريق بالدوري بدخول الفريق فى معسكر مغلق فى ظل رغبته إلى تصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى الفترة الماضية وأدت إلى فقد العديد من النقاط.





ويسعى سالاس إلى معالجة جميع الأخطاء التى وقع فيها وادى دجلة خلال الفترة الماضية من أجل الظهور بشكل مختلف فى الجولات المقبلة من مسابقة الدوري وتصحيح مسار الفريق.





ويقع وادى دجلة فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الممتاز بـ 9 نقاط بعد 15 مباراة خاضها حتى الآن الفريق بالمسابقة.