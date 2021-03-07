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محمد كفافي: مصر تصدر الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 5 ملايين طن سنويا

الأحد 07/مارس/2021 - 01:03 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد كفافي، كبير مستشاري الطاقة بالصندوق العالمى بالتنمية بالأمم المتحدة، إن مصر قامت بتحقيق قفزات كبيرة جدا في مجال الطاقة، منوها إلى أنه يوجد تنوع كبير من الطاقة في الدولة المصرية، بالرغم من أن الغاز أصبح عنصر حيوي في الحياة، ولكن جميع منتجات الطاقة تكون هامة وتساعد فى الإصلاح الاقتصادي للدولة.

وأضاف "كبير مستشاري الطاقة بالأمم المتحدة"، خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن الغاز لم يستخدم فقط في المحروقات، ولكن أيضا يدخل في صناعة البتروكيماويات التى تعتبر صميم التنمية المستدامة، وذلك لأن مصدر الطاقة يمكن أن يوفر العديد من فرص العمل، كما أن الدولة المصرية بدأت أن تخطو خطوات متطورة فى هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بتخطى أزمة الطاقة، وحتى أنها تستطيع أن تحول تلك الأزمة إلى فرصة في المرحلة القادمة، مضيفا أن فكرة الاسالة للغاز الطبيعي تكون بمثابة فكرة مهمة جدا، وذلك لأن لتصغير حجمه إلى 600 دفعة أقل من حجمه الطبيعي في الهواء، وبالتالى يمكن أن تقوم الدولة بنقل الغاز الطبيعي وتصديره خارج البلاد.

وأكد أن مصر كانت لم يكن لها تواجد في تصدير الغاز من قبل، ولكن اليوم تذهب الدولة على تحقيق أرقام جيدة في هذا الاتجاه، إضافة إلى أن مصر أصبحت تمتلك وسائل لنقل الغاز إلى الخارج فأصبحت تنقله بكميات جيدة، حتى أن تصل 5 مليون طن سنويا، وهذا الرقم غير مسبوق.

وأوضح أن توجد إمكانية لتصدير الدولة المصرية طاقات اخري مثل الطاقة الشمسية، فأصبح يوجد ربط كهربة للدولة وبين قبرص، السودان، الاردن و اليونان، مؤكدا أن انتاج الدولة لديها وفرة من الكهرباء لكمية تصل إلى 14 جيجا وات وحتى أن الدولة تخطت أزمة انقطاع الكهرباء خلال 2013، ولكن لن تمفي هذه النسبة فيتم تحويل الكهرباء من الطاقة الشمسية والمخلفات.
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