محافظ بني سويف يتابع سير امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسئولى التربية والتعليم سير امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2020/2021، الذي يعقد اليوم الأحد "خلال يوم واحد فقط"، حيث حضر 52 ألفا و965 طالبًا وطالبة لأداء الامتحان في 1099 فصلًا داخل 421 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





جاء ذلك خلال تواصله مع الأستاذة سهام يوسف،وكيل وزارة التعليم،والتي أشارت إلى جولتها "صباح اليوم" على بعض المدارس ، لمتابعة سير الامتحان،للاطمئنان على على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على سلامتهم من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان الذي يجرى في أجواء مختلفة و ظرف استثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد،لافتة إلى انتظام أعمال الامتحان وسيرها بدون معوقات أو مشاكل وسط التزام بالتدابير الوقائية والصحية.



