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محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

الأحد 07/مارس/2021 - 01:06 م
محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع سير الامتحانات
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسئولى التربية والتعليم سير امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2020/2021، الذي يعقد اليوم الأحد "خلال يوم واحد فقط"، حيث حضر 52 ألفا و965  طالبًا وطالبة لأداء الامتحان في 1099 فصلًا داخل 421 مدرسة على مستوى مراكز ومدن  المحافظة.

جاء ذلك خلال تواصله مع الأستاذة سهام يوسف،وكيل وزارة التعليم،والتي أشارت إلى جولتها "صباح اليوم" على بعض المدارس ، لمتابعة سير الامتحان،للاطمئنان على على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على سلامتهم من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان الذي يجرى في  أجواء مختلفة و ظرف استثنائي بسبب  فيروس كورونا المستجد،لافتة إلى انتظام أعمال الامتحان وسيرها  بدون معوقات أو مشاكل وسط التزام بالتدابير الوقائية والصحية.  

وأوضحت وكيلة الوزارة أن طلاب الثالث  الإعدادي يؤدون اليوم امتحان ورقى مجمع "متعدد التخصصات" في المواد الأساسية فقط، ولاتضاف درجاته إلى المجموع الكلي في نهاية العام ، ويلزم اجتيازه كشرط أساسي للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني ،ويشترط حصول الطالب على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية و25% فأكثر في كل مادة، منوهة أنه في حالة عدم تحقق هذين الشرطين ، فعلى الطالب التقدم  لامتحان تكميلى في المواد التي تسببت في ذلك.
محافظ بني سويف يتابع سير امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
محافظ بني سويف يتابع سير امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
محافظ بني سويف يتابع سير امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
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