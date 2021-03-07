ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على 3 لصوص سرقوا سيارة بالوايلي.





تبلغ لقسم شرطة الوايلى من سائق- مقيم بعين شمس قرر باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم.





بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافوا بتصرفهم فى السيارة بالبيع لدى عميلهم سيئ النية عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة ، وتبين عدم تواجده وتم ضبط السيارة.





باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، جارى تكثيف الجهود لضبط العميل سيئ النية.