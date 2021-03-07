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حوادث

القبض على 3 لصوص سرقوا سيارة بالوايلي

الأحد 07/مارس/2021 - 01:04 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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كتب محمد صبري
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على 3 لصوص سرقوا سيارة بالوايلي.

 تبلغ لقسم شرطة الوايلى من سائق- مقيم بعين شمس قرر باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم.

 بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"،  وأضافوا بتصرفهم فى السيارة بالبيع لدى عميلهم سيئ النية عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة ، وتبين عدم تواجده وتم ضبط السيارة.

 باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، جارى تكثيف الجهود لضبط العميل سيئ النية.
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