ضبط مصنع شوكولاتة دون ترخيص بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ("17136 قطعة شيكولاتة– 1230 عبوة أوزان مختلفة-1,423 طن معبأ داخل عبوات" مكملات غذائية مدون عليها علامات تجارية وهمية مسجلة ، ومحظور تداولها بالأسواق "مجهولة المصدر" منتج نهائى - 1,895 طن "لوز- بندق- جوز هند- عسل جلوكوز- كاكاو- صويا بروتين- لبن بودرة" معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج- 2 ماكينة وخط إنتاج ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.





وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.