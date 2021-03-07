إيمان البكرى تكتب: استقيموا فى حضرة الأجداد

أنا سعيدة لأن القطع الأثرية المصرية ستعود إلى وطنها ، هكذا استهلت وزيرة الدولة للثقافة الألمانية ميشيل مونتفيرنج كلمتها وهى تسلم أول أمس السفير المصري بألمانيا خالد جلال أربع قطع أثرية مهربة كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، وتم شراؤها من قبل أحد التجار في ألمانيا وبيعها في مزاد علني حيث قامت السلطات الألمانية بالقبض على التاجر تمهيدا لمحاكمته …

الدولة المصرية وضعت خطة لاستعادة كافة الآثار المصرية المهربة للخارج ولكن لا يزال هناك من المصريين من يتربح جراء الاتجار بتاريخ مصر ، ومازال هناك من يدفع مئات الآلاف من اليوروهات من الأجانب ليقتني قطعة من التاريخ الذى لا ينتمى إليه ..

في أحد تصريحات المؤرخ الألماني يورجن زيمرر، قال إن الصراع بين الدول الغربية حول القيادة العلمية للعالم في القرن التاسع عشر والعشرين، أدي إلي ظهور تنافس كبير بين لندن وباريس وبرلين في بناء المتاحف الكبري، تلك المتاحف لا يمكن أن يكون لها وجود إلا بأهم الآثار المصرية، مؤكدًا أن مملكة بروسيا، وهي الدولة الألمانية خلال الفترة من 1701 حتي 1918، استغلت محاولات الوالي المصري محمد سعيد باشا للتقرب من الدول العظمي من أجل الحصول علي الاستقلال الكامل من الدولة العثمانية، بالسماح للبروسيين بأخذ الكثير من الاكتشافات إلي بلادهم، وهو ما مكن عالم المصريات الألماني كارل ريتشارد ليبسيوس بالخروج من مصر وبحوزته 1500 قطعة أثرية إلي برلين، وذلك خلال الفترة من 1842 إلي 1854، واختتم المؤرخ الألماني يورجين زيمرر شهادته للتاريخ بقوله، حتى اليوم تُعد الأساس الذي من أجلة تم بناء المتحف المصري في برلين، وهو إجراء غير أخلاقي ارتكبته القوي الاستعمارية.

الغرب يفتقد التاريخ ويدفع بسخاء ليتفاخر بما لا يملك، ليس هذا وحده فحسب ولكن لا توجد دولة غربية أوروبية كانت أو أمريكية إلا وتتفاخر على أراضيها بما استحوذت عليه من قطع أو مومياوات أو مسلات من حضارة مصر الفرعونية .

وتعج المتاحف في ألمانيا مثل المتحف المصري في برلين والمتحف المصري بلايبزج بالآثار الفرعونية المصرية التي تصب بعرضها في خزانة الحكومة الفيدرالية، ففي برلين تتصدر رأس نفرتيتى المتحف المصري للآثار بجزيرة المتاحف بقلب العاصمة الألمانية، ويتزاحم الزائرون من كل دول العالم بمئات الآلاف لزيارة المتحف المصري ببرلين، الذى تتصدره رأس نفرتيتى الملكة الجميلة المغتربة منذ عقود طويلة عن وطنها، فضلا عن المومياوات والتماثيل الفرعونية والمقتنيات والحلى الذهبي الأثري لملوك وملكات الاسر الفرعونية المختلفة ..

وفى الوقت الذى يقدر فيه الغرب ويرسل بعثات استكشافية للتنقيب عن الآثار، أو بمعنى آخر التنقيب عن البدايات وأسرار الوجود، يتهاون المصري المعاصر في ما فضله الله به عن كل شعوب العالم ومنحه تاريخ وإرث حضاري لا يقدر بثمن، فنجد خروج قطع أثرية بشكل غير مشروع عن طريق مصريين يهربون ويتاجرون في تاريخهم من أجل حفنة من الدولارات ..

كل شيء قابل للبيع والشراء إلا المتاجرة بإرث الأوطان وحضارتها، الغرب يبحث عن أصوله وحضارته وانتمائه فيما يتعامل المصري المعاصر باعتياد ولا مبالاة مع إرثه التاريخي، بل ويتربح بعض الأشقياء من بيع وتهريب أصولهم، لذا أطالب بتشديد عقوبة تهريب الآثار فكل قطعه تخرج من مصر بشكل غير مشروع هي قطعة من إرث كل مصري .

وأناشد كل مصري أن يفخر بأصوله وبحضارته ويعلم أن العالم كله يتمنى لو كان يستضيف على أرضه قطعة من كنوز وتراث أجدادنا، نحن نقتنى إرثا أسطوريا، فقدسوا تاريخكم وأفخروا بإرثكم أنتم أحفاد الفراعنة نحن وطن استثنائي فتعاظموا بأصولكم واستقيموا في حضرة الأجداد. ..