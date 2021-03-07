ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

55 مليون دولار.. نتفليكس تفوز بشراء حقوق فيلم كريستيان بيل الجديد The Pale Blue Eye

الأحد 07/مارس/2021 - 12:47 م
صدى البلد
Advertisements
نجلاء سليمان
أغلقت منصة نتفليكس الأمريكية، صفقة كبيرة في سوق الأفلام الأوروبية، بشراء الحقوق العالمية لفيلم الرعب المنتظر للممثل البريطاني الشهير كريستيان بيل بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

يعود بيل الحائز على أوسكار أفضل ممثل مساعد، للعمل في هذا الفيلم مع المخرج سكوت كوبر بعدما قدما سويا من قبل ثلاثة أفلام، كان آخرها Hostiles عام 2017. 

سيطرت أنباء استحواذ نتفليكس على حقوق التوزيع العالمية لـ The Pale Blue Eye، على مواقع الفن الأجنبية، وبلغت قيمة الصفقة 55 مليون دولار فيما ينتمي العمل لفئة أفلام الرعب. 

تغلبت نتفليكس على باقي المنافسات في مجال البث الإلكتروني بعد صراع قوي وتهافت من باقي المنصات للحصول على حقوق عرض الفيلم وتوزيعه. 

تدور أحداث الفيلم الذي يحاول المخرج سكوت كوبر تقديمه منذ حوالي 10 أعوام، حول تحقيق في سلسلة من جرائم القتل التي وقعت عام 1830 في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، وسيلعب بيل دور المحقق المخضرم الذي يكشف غموض الأحداث، بمساعدة تلميذ شاب سيصبح فيما بعد المؤلف العالمي الشهير إدجار آلان بو. 

كتب كوبر السيناريو المقتبس للفيلم من رواية أصلية تحمل نفس الاسم، نشرها المؤلف لويس بايارد عام 2003، ونالت العديد من الجوائز، وسيبدأ تصويره في الخريف المقبل بعد انتهاء بيل من تصوير الأعمال التي يشارك بها حاليا منها Thor: Love And Thunder.

تعد هذه الصفقة الناجحة هي الثالثة على التوالي في خلال 10 أيام لنتفليكس، بعدما استطاعت الاستحوذ بصفقات مبهرة  على حقوق Operation Mincemeat و The Ice Road بحسب وصف موقع ديدلاين.
Advertisements
Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير