رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام لجان الامتحانات

تابع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح ، اليوم الأحد خلال جولة تفقدية بكليات الجامعة؛ سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، ووفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.













وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم اختتام الأسبوع الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول دون رصد أي شكاوى أو مشكلات، مضيفًا أنه تم تطبيق أقصى درجات الوقاية الممكنة من حيث تقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة.





وخلال تفقده لأعمال الامتحانات بكليتي الطب البيطري، والتمريض، قام رئيس الجامعة بتحفيز الطلاب على الجد والاجتهاد؛ لرفعة اسم الجامعة عاليًا، متابعًا الوقوف على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها بدءً من لحظة دخول الطلاب وحتى خروجهم بعد الامتحانات مباشرةً دون تكدس.



