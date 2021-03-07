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أخبار العالم

8 حالات.. المرصد السوري: حوادث الخطف والاختفاء تعود مجددًا في السويداء

الأحد 07/مارس/2021 - 12:47 م
سوريا
سوريا
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أمينة الدسوقي
أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن محافظة السويداء من أكثر المحافظات السورية التي شهدت وتشهد حوادث خطف بشكل متكرر في الجنوب السوري.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المحافظة على مدار شهر فبراير المنصرم، شهدت 8 حوادث تعرض لها مواطنين من بينهم طفل دون سن الـ 18 ومواطنة.

ووفقًا لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ففي الـ 5 من فبراير، اختفت مواطنة من أبناء قرية ملح في ريف السويداء الشرقي بظروف غامضة، وفي الـ 5 من شباط، خطفت مجموعة مسلحة مواطنًا من أمام منزله الكائن في مدينة السويداء، وطلبوا فدية مالية من ذويه لإطلاق سراحه، لتتمكن الفصائل المحلية من تحريره بعد نحو أسبوع من اختطافه، وفي الـ 12 من فبراير، خطف مسلحون مجهولون طفلًا دون سن الـ 18 من أمام منزله مدينة السويداء، حيث قام المسلحون بإطلاق سراح الطفل بعد حوالي ساعتين من خطفه، دون معرفة دوافع وأسباب الخطف.

وتابع المرصد السوري أنه في الـ 15 من فبرابر، تعرض مواطن للخطف من مدينة السويداء، حيث تواصلت جهة مجهولة مع ذويه، تبنت وطلبت من ذويه فدية مالية لإطلاق سراحه، وفي الـ 17 من فبراير, اختطف مسلحون مجهولون مواطنًا من أبناء العاصمة دمشق، يقيم في مدينة السويداء، حيث اعترضه مسلحون مجهولون أثناء خروجه من مكان عمله في منطقة الصناعة بمدينة السويداء.

وبحسب مصادر المرصد السوري، اتصل الخاطفون بذويه في وقت لاحق من اختطافه وطالبوهم بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه، وفي الـ 23 من فبراير، تعرض شاب لاختطاف على يد مجهولين أثناء خروجه من منزله الواقع في طريق الحي بمدينة السويداء، دون معرفة أسباب ودوافع الخطف، وفي الـ 28 من فبراير تعرض مزارعين للخطف، هما أثناء عملهما في أراضيهم الزراعية غربي بلدة عرى جنوب غرب السويداء، حيث خطفهم مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية، واقتادوهما باتجاه ريف درعا، ليتم إطلاق سراحهما في وقت لاحق بعد تدخل وجهاء السويداء وقياديين من “الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا.
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