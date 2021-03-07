8 حالات.. المرصد السوري: حوادث الخطف والاختفاء تعود مجددًا في السويداء

أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن محافظة السويداء من أكثر المحافظات السورية التي شهدت وتشهد حوادث خطف بشكل متكرر في الجنوب السوري.





وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المحافظة على مدار شهر فبراير المنصرم، شهدت 8 حوادث تعرض لها مواطنين من بينهم طفل دون سن الـ 18 ومواطنة.





ووفقًا لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ففي الـ 5 من فبراير، اختفت مواطنة من أبناء قرية ملح في ريف السويداء الشرقي بظروف غامضة، وفي الـ 5 من شباط، خطفت مجموعة مسلحة مواطنًا من أمام منزله الكائن في مدينة السويداء، وطلبوا فدية مالية من ذويه لإطلاق سراحه، لتتمكن الفصائل المحلية من تحريره بعد نحو أسبوع من اختطافه، وفي الـ 12 من فبراير، خطف مسلحون مجهولون طفلًا دون سن الـ 18 من أمام منزله مدينة السويداء، حيث قام المسلحون بإطلاق سراح الطفل بعد حوالي ساعتين من خطفه، دون معرفة دوافع وأسباب الخطف.





وتابع المرصد السوري أنه في الـ 15 من فبرابر، تعرض مواطن للخطف من مدينة السويداء، حيث تواصلت جهة مجهولة مع ذويه، تبنت وطلبت من ذويه فدية مالية لإطلاق سراحه، وفي الـ 17 من فبراير, اختطف مسلحون مجهولون مواطنًا من أبناء العاصمة دمشق، يقيم في مدينة السويداء، حيث اعترضه مسلحون مجهولون أثناء خروجه من مكان عمله في منطقة الصناعة بمدينة السويداء.



