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محافظات

محافظ القليوبية يناقش مشروعات الوكالة الألمانية GIZ بمدن قليوب والخصوص وشبرا الخيمة

الأحد 07/مارس/2021 - 01:12 م
اجتماع محافظ القليوبية
اجتماع محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية اليوم، الأحد، اجتماعا مع وفد الوكالة الألمانية GIZ لمناقشة عدد من المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المنحة الألمانية للمحافظة بمبلغ 5 ملايين يورو للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة ورصف الطرق.


وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مقترح تطوير وتوسعة مدرسة أسماء بنت أبو بكر بمدينة قليوب بمنطقة بحري السكة الحديد لعمل مبنى ملحق للمدرسة لزيادة عدد الفصول حتى 24 فصلا ليستوعب الكثافة الطلابية بالمدرسة، حيث تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإجراء التعديلات والتوسعة اللازمة وفقا للإجراءات المتبعة.


كما ناقش المحافظ أيضا أعمال صيانة وإجراء بعد التعديلات في الفرغات بمدرسة الخصوص الابتدائية، حيث وجه المحافظ بسرعة أعمال الطرح وبدأ العمل بالمشروع والإنتهاء منه في أقرب وقت ممكن.


وناقش أعمال تغطية الترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة بطول 265 مترا وإنشاء حديقة ومتنزه للأطفال وأماكن للانتظار والترفيه عليها كنوع من استغلال المكان والاستفادة منه وتجميله، كما يشتمل المشروع أيضا على رصف الشارع ببلاط الإنترلوك وإقامة أنشطة خفيفة عليه لتشغيل الشباب كعربات للطعام أو كافتيريات.


من ناحية أخرى، قام محافظ القليوبية اليوم، الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال عدد من مشروعات الرصف الشوارع وتطوير كورنيش النيل ببنها.


وقال المحافظ إن الجولة تأتى فى إطار حرص المحافظة على التطوير المنشود والذي يمس الحياة اليومية للمواطنين، وبناءً على ما يجرى من أعمال تطوير طريق كورنيش النيل بمدينة بنها بالتزامن مع تطوير الشوارع الرئيسية الأخرى في بنها التى تتضمن شارعي فريد ندا ومسجد ناصر وشارع 8 وطريق مساكن طابا وميادنى كاميليا ووابور الثلج.


وتابع الهجان خلال الجولة أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع جامع ناصر بمدينة بنها، والتى تم البدء في رصفها.


ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف لتسهيل الحركة المرورية بالشارع.


كما تابع الهجان أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، والتى تشمل وضع الكورنيش ببلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين، كما تابع أعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، وشدد على ضرورة دفع الأعمال للبدء في رصف الطريق الرئيسي وانتهاء الأعمال تماما بكورنيش النيل ببنها.
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