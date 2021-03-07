محافظ القليوبية يناقش مشروعات الوكالة الألمانية GIZ بمدن قليوب والخصوص وشبرا الخيمة

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية اليوم، الأحد، اجتماعا مع وفد الوكالة الألمانية GIZ لمناقشة عدد من المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المنحة الألمانية للمحافظة بمبلغ 5 ملايين يورو للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة ورصف الطرق.









وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مقترح تطوير وتوسعة مدرسة أسماء بنت أبو بكر بمدينة قليوب بمنطقة بحري السكة الحديد لعمل مبنى ملحق للمدرسة لزيادة عدد الفصول حتى 24 فصلا ليستوعب الكثافة الطلابية بالمدرسة، حيث تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإجراء التعديلات والتوسعة اللازمة وفقا للإجراءات المتبعة.







كما ناقش المحافظ أيضا أعمال صيانة وإجراء بعد التعديلات في الفرغات بمدرسة الخصوص الابتدائية، حيث وجه المحافظ بسرعة أعمال الطرح وبدأ العمل بالمشروع والإنتهاء منه في أقرب وقت ممكن.



