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أخبار البلد

صندوق تحيا مصر: توفير 19868 مشروعاً متناهي الصغر للمرأة المصرية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:57 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
يحتفل العالم، غدا الإثنين، باليوم العالمي للمرأة، الذي أقرته الأمم المتحدة ليكون مناسبة يتم فيها الاحتفاء بالمرأة في جميع أنحاء العالم، عرفانا بدورها في مختلف مناحي الحياة.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق أولى المرأة المصرية اهتماما بالغا في مختلف المبادرات والأنشطة التي ينفذها بتوجيه من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورها القوي والمؤثر في المجتمع بمختلف المجالات، وحفاظا على كيان الأسرة.

وأضاف أن الصندوق حرص على توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، لاسيما السيدات المعيلات لأسرهن، مشيرا إلى أن الصندوق ينفذ برنامج مستورة لتمكين المرأة المعيلة، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم إتاحة التمويل كقروض دوارة لضمان استدامة البرنامج، ويشمل كافة الأنشطة المدرة للدخل المؤهلة للتمويل في مختلف الأنشطة ومنها التجارية، الخدمية، المنزلية، الإنتاجي، والزراعية).

ونجح الصندوق في توفير نحو 19868 مشروعاً متناهي الصغر بمختلف محافظات الجمهورية بتمويل بلغ 330 مليوناً 850 ألف جنيه حتى الآن، حيث يوفّر برنامج "مستورة" تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة كل أمرأه قادرة على العمل، على امتلاك مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

وتستفيد من البرنامج كل امرأة حاصلة على معاش ضماني، ومعاش تكافل وكرامة، أو مستحقات صرف النفقة من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وكذلك المرأة التي تقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة ولم تنطبق عليها الشروط، وأيضا المرأة القادرة على العمل وليس لها دخل.
كما شارك الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية (سجون بلا غارمين) لفك كرب الغارمات وسداد مديونياتهن، من خلال 42 مليون جنيه تم رصدها دعما للمبادرة وحفاظا على كيان الأسرة، فضلا عن المشاركة في اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات.

وفي ذات السياق أوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أنه يتم تنفيذ مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، وكذلك رفع هذا العبء عن كاهل أمهاتهن، لاسيما أن العديد من قضايا الغارمات تكون نتيجة استدانة الأم لتجهيز ابنتها. 

وأشار إلى أن الصندوق يسعى دائما لاستغلال المناسبات الاجتماعية لتجهيز أكبر عدد من الفتيات لإدخال روح البهجة عليهن وإسعاد أسرهن، ولفت إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف الصندوق بتجهيز 2000 فتاة ضمن مبادرة دكان الفرحة.

وأوضح  أن كل مستفيدة من مبادرة دكان الفرحة تحصل على :
ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة –طقم أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل- قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه.

وأشار تامر عبد الفتاح إلى أن الصندوق يشارك في تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) في إطار تكليف السيد رئيس الجمهورية، وذلك لانتشار ظاهرة الطلاق في مصر. 

 ويتكامل المشروع مع مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، من خلال تأهيلهن استعدادا للزواج والتعريف بالجوانب النفسية، والاجتماعية، والثقافية، والشرعية، والصحية للزواج.
صندوق تحيا مصر: توفير 19868 مشروعاً متناهي الصغر للمرأة المصرية
صندوق تحيا مصر: توفير 19868 مشروعاً متناهي الصغر للمرأة المصرية
صندوق تحيا مصر: توفير 19868 مشروعاً متناهي الصغر للمرأة المصرية
صندوق تحيا مصر: توفير 19868 مشروعاً متناهي الصغر للمرأة المصرية
صندوق تحيا مصر: توفير 19868 مشروعاً متناهي الصغر للمرأة المصرية
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