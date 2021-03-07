محمد مبروك الشيلاني يكتب: مصر في رحلة الإسراء والمعراج

إن الناظر في المناسبات الدينية والمواسم الإسلامية يجد أن هناك مناسباتٍ ومواسمَ كانت أرض مصر وعاءً لأحداثها، مثل: يوم عاشوراء، ذاك اليوم المبارك الذي يصومه أهل الإسلام في العاشر من شهر المحرم، عملًا بسنة سيدنا محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم)؛ وذلك احتفاءً وفرحًا بنجاة سيدنا موسى (عليه السلام) ومَن معه، وهلاك فرعون وجنوده في ذلك اليوم. وقصة عاشوراء من أولها إلى آخرها حدثت على أرض مصر، وصارت ملحمةً تتكرر ذكراها ويتجددُ صداها في نفوس المسلمين في العالم كل عام، ويقرأون أحداثها في تلاوتهم للقرآن الكريم في أورادهم وفي المحاريب، بعد أن خلَّد الله (جل وعلا) تلك القصة في أكثر من موضع من كتابه الكريم.





وهناك مناسباتٌ ومواسمُ تكون مصر حاضرةً فيها عبر شخصيات ٍكانت لها إسهاماتٌ واضحةٌ في التأسيس لتلك المناسبات، ففريضة الحج التي تمثل الركن الخامس للإسلام، إذا تأملناها وجدنا أن مكة كانت أرضًا خاويةً من البناء وخاليةً من البشر، إلى أن سكنت في تلك البقاع الطاهرة امرأةٌ مصريةٌ من الصعيد، كان معها رضيعها، إنها السيدة هاجر (عليها السلام) التي جعلها الله –تعالى- سببًا في عمران المكان؛ إذ شاء الله (جل وعلا) أن تنبع زمزم تحت أقدام ابنها إسماعيل (عليه السلام) بعد سعيها بين الصفا والمروة سبع مرات بحثًا عن الماء؛ فسارعت إلى الماء وحاصرته بساترٍ ترابي حتى لا ينساح في الوادي، ثم صار الناس يشربون زمزم ويتبركون بها وينقلون ماءها إلى شتى دول العالم. وأصبح سعى المصرية هاجر (عليها السلام) بين الصفا والمروة أحد أركان الحج والعمرة فلا يصحان إلا به،ويا له من تكريم عظيم!.





ثم يأتي بعد ذلك دورها المهم في رفع قواعد الكعبة المشرفة وأحداث منى، تلك الأحداث التي أسفرت فيما بعد عن سنَّة الأضحية التي يؤديها المسلمون في عيد الأضحى كل عام.





وهناك مناسباتٌ ومواسمُ أخرى كانت مصر حاضرةً فيها مكانًا وأحداثًا وأشخاصًا، ومعجزة الإسراء والمعراج هي المقصودة بهذا النوع الأخير، فالنبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) نزل مصر ليلة الإسراء -كما ورد في السنة الشريفة- وصلَّى فيها؛ بناء على طلب من سيدنا جبريل (عليه السلام) ، ففي الحديث الذي أخرجه النسائي عن أنس بن مالك (رضى الله عنه)، أن النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم): قَالَ: (‏أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسِرْتُ فَقَالَ انْزِلْ فَصَلِّ.‏ فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَصَلِّ‏.‏ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ).





والمتأمل في ترتيب سور القرآن يُدِرك السر من وراء مجِيء سورة الطور قبل سورة النجم التي تحدثت عن رحلة المعراج، فالنبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) نزل مصر على جبل الطور الذي كلَّم الله (جل وعلا) عليه سيدنا موسى؛ ليتعرض لمكان التجلي الإلهي في الإسراء قبل أن يدخل الحضرة الإلهية، وفيها يتعرض لأنوار ربه في المعراج، وهذا من فقه التهيئة وحسن الاستعداد. وقد تحدثت سورة الطور عن بعض مشاهد المعراج؛ حيث ذكرت: البيت المعمور، وبعض أحوال أهل النار وأهل الجنة، وهذا يؤكد التناسب الشديد بين السورتين كما يدعم الرواية الواردة عند النسائي والمذكورة سابقًا.





ثم إنه من الوارد أن يكون ثمة لقاء حدث على أرض مصر بين سيدنا محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) وسيدنا موسى (عليه السلام) ففي الحديث أن النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) قال: (مررت عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ ) رواه مسلم. وقد اختلف العلماء في تحديد مكان الكثيب الأحمر، فقيل: جبل نيبو بالأردن، وقيل: القدس بفلسطين، وقيل: دمشق بسوريا، وقيل سيناء بمصر.





وقد صح أنَّ النبي(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) رأى نيلَ مصر في معراجه، فقد روى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى الله عنه)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم): "رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ وَالفُرَاتُ، وَأَمَّا البَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ" (أخرجه البخاري)، ولعل الحكمة من رؤية النيل والفرات تكمن في الإشارة إلى تمكن الإسلام ورسوخه في تلك البقاع، وأنها ستكون ركائز الإسلام ومواطنه، ولنأخذ مثالًا للتدليل على صحة ذلك؛ فمصر تمتلك وحدها ثلث الثروة البشرية للعالم العربي، كما مَنَّ اللهُ (جل وعلا) عليها بوجود أهم وأعرق مؤسسة خدمت الإسلام في التاريخ، وهي الأزهر الشريف الذي حفظ تراث الأمة، وحافظ على لغة العرب وهُويتهم، ونشَرَ علوم القرآن الكريم والسنة الشريفة حتى استحق عن جدارة أن يكون المرجعية الإسلامية الأولى في العالم.





وفي ساعات الأخطار التي أحاطت بالأمة من كل جانب، كانت مصر بجيشها ورجالها في صدارة المشهد للزود عن مقدسات الأمة وحِياضها وأرضها وعرضها، وقد حدث ذلك كثيرًا في المعارك الكبرى والأحداث الفاصلة التي مرت بها الأمة، والتي كان من أشهرها ما جرى ضد جحافل الصليبيين، وجيوش التتار التي عملت جميعها على نهب ثروات المسلمين والعرب، والعبث بمقدساتهم، واحتلال أراضيهم، فكان لمصر وجيشها النصيب الأعظم والجهد الأكبر في صد أولئك الغزاة ودحرهم وتطهير البلاد والمقدسات من أدرانهم وشرورهم.





وقد كان لمعظم الأنبياء الذين لقيهم النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) في السماوات السبع اتصال وثيق وشأنٌ كبير مع مصر؛ فبعد أن استهل سيدنا محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) السماوات السبع برؤية سيدنا آدم (عليه السلام) في السماء الأولى، صعد إلى السماء الثانية، وفيها التقى سيدنا يحيى وعيسى ولدي الخالة (عليهما السلام)، فمن المعلوم أنَّ عيسى وأمه البتول مريم (عليهما السلام) قد نزلا مصر؛ بحثًا عن الأمان بعد ملاحقة الرومان لهما، فمرا بسيناء والإسماعيلية والشرقية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والقاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط، فيما يعرف عند المسيحين بـــ"رحلة العائلة المقدسة" فكانت مصر أمانًا وعونًا للمسيح وأمه (عليهما السلام) ونالت بهما بركاتٍ كثيرةً. والتقى النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) في السماء الثالثة بسيدنا يوسف (عليه السلام) عزيز مصر الذي سكن فيها منذ صباه حتى وفاته، ومكَّن الله (جل وعلا) له فيها، وجعله على خزائنها، فأُنقذت به البلاد والعباد من الجوع والقحط في السنوات العجاف، وكان له الفضل في التوسع في الزراعة، وتعبيد الطرق، وحفر التُرع، وشق فروع جديدة للنيل، كبحر يوسف (عليه السلام) الذي احتفره لزراعة آلاف الأفدنة في محافظة الفيوم، وحقق سيدنا يوسف (عليه السلام) عدالة اجتماعية فائقة في زمن الشدة والجفاف، ومد يد العون لجيران مصر، فأنقذهم من موت محقق، ثم قبض الله (جل وعلا) روحه الطاهرة، فدُفن في مصر إلى أن نُقل جسده الشريف مع خروج بني إسرائيل منها.





ثم عُرج بالنبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) إلى السماء الرابعة، وفيها قابلَ سيدنا إدريس (عليه السلام) وهو النبي المصري الذي أجرى الله (جل وعلا) على يديه فتحًا عظيمًا لأهل مصر خاصةً، وللبشرية عامةً، فهو أول من خطَّ بالقلم، فعلَّم الناس الكتابة؛ فبهذا كان له الفضل الأكبر في توثيق مصر لحضارتها وتدونيها في الرقاع وأوراق البردي والنقوش الحجرية وغيرها. وهو –أيضًا- أول من علَّم الناس الزراعة فامتازت مصر فيها على الدنيا وعلَّمت البشرية فنون الزراعة من بعده، وأبدعت فيها؛ فاخترعت أول تقويم في التاريخ الإنساني، وهو التقويم الزراعي أو السنة القبطية التي تحتوى على شهور (توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى، نسيئ)، كما تفننت مصر في علوم خادمة للزراعة،كهندسة السدود والمياه، والهندسة الزراعية....إلخ، وكما كان إدريس (عليه السلام) أول من علم الناس الكتابة والزراعة، فإنه –أيضًا- أول من علَّمهم حياكة الثياب، وصناعة الملابس، وركوب الخيل.





وبعد ذلك صعد النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) إلى السماء الخامسة، وفيها التقى بنبي الله هارون، وفي السماء التي تليها كان أخوه موسى (عليهما السلام)، وكلاهما ولد بمصر، وعاش معظم حياته بين أهلها، ونزل عليه الوحى فيها، بل إن موسى (عليه السلام) تربى في قصر حاكمها، وتجلى الله (عز وجل) له على أرضها، وحدثت له فيها المعجزات الباهرات التي كان من بينها قصة البقرة التي سميت باسمها أطول سور القرآن الكريم.

ثم كان ختام لقاءات النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) بالأنبياء (عليهم السلام) في السماوات مع أبي الأنبياء الخليل إبراهيم (عليه السلام) في السماء السابعة، فمن المعلوم أن الخليل (عليه السلام) قد زار مصر وتزوج منها السيدة هاجر (عليها السلام) وأنجب منها ولده إسماعيل (عليه السلام) أبا العرب، وجد سيدنا محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) .





وقد مر النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) ليلة الإسراء بامرأة مصرية "ماشطة بنت فرعون" تلك المرأة التي جادت بنفسها وأولادها لله (جل وعلا)، من أجل كلمة التوحيد، فكانت في مواجهة الباطل كالجبل الأشم الذي لا تحركه الريح العاتية، ولا يخشى لفح الشمس الحارقة؛ فأضحت رمزًا للثبات على الحق والتضحية من أجل المبادئ، فخلَّد الله (عز وجل) ذِكرها، واستبقى سيرتها، وانتقم من قاتلها.





من خلال ما سبق ندرك أنَّ مصر المحروسة كريمة على الله (جل وعلا)، عزيزة على قلب الرسول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم)، وعلى قلوب أنبياء الله ورسله (عليهم السلام) ، فقدْرها وقدَرها أن تكون حاضرةً في تلك الليلة الشريفة -ليلة الإسراء والمعراج- لتصير شاهدة عيان (مكانًا وأشخاصًا وأحداثًا)على تلك الرحلة المعجزة التي اتصلت فيها الأرض بالسماء، وفرضت فيها الصلاة، وكُرِّم فيها سيد الأنبياء (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم).

حفظ الله الحرمين الشريفين، وحرر مسرى رسوله، وبارك مصر الكنانة، وكل عام وأمة الإسلام والعرب بخير.