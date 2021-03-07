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محافظ القاهرة: طلاب الإعدادية أعربوا عن ارتياحهم لنظام الامتحان المجمع

الأحد 07/مارس/2021 - 01:23 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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ريهام فيكتور
قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن اليوم نشهد امتحان المرحلة الاعدادية بالنظام الجديد وهو جميع المواد فى ورقة واحدة، لافتاً إلى أنه على مستوى القاهرة هناك 176 ألف طالب يؤدى الامتحانات فى ظل الظروف الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف اللواء خالد عبد العال، خلال حواره ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك إجراءات احترازية على مستوى المدارس بحزم .

وأشار محافظ القاهرة ، إلى أن جميع الطلاب تلتزم بارتداء الكمامات وقياس الحرارة ، والتبعاد داخل الفصل ، منوهاً إلى أن هناك ارتياحاً تاماً لكل الإجراءات الاحترازية المتبعة .

وتابع محافظ القاهرة، أن الطلاب أعربوا أن هذا النظام مريح لهم، وحتى الآن لا توجد اى شكوى من قبل الطلاب .
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