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ديني

إنهاء خدمة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لبلوغه سن المعاش

الأحد 07/مارس/2021 - 01:05 م
الشيخ صالح عباس رئيس
الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إنهاء خدمة الشيخ صالح عباس جمعة صالح، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالمستوى الوظيفي "الممتازة"، وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش، في 24 / 4/ 2021م، فهو من مواليد 25/4/1961م.


جاء قرار وكيل الأزهر بعد الاطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قرار شيخ الأزهر في التفويض في بعض الاختصاصات.


وقبيل صدور القرار، تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الإعدادية  والثاني الثانوي (الأدبي/ العلمي/ العلوم الإسلامية) في معاهد الشروق بمنطقة القاهرة الأزهرية.


ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرىة امتحان المواد الثقافية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي امتحان (اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة)، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحان (الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء/ المواطنة)، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العلوم الإسلامية امتحان (اللغة الأجنبية الأولى/ الإحصاء/ المواطنة/ الاجتماع).


وخلال جولته، اطمأن الشيخ صالح عباس، على اتباع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.

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