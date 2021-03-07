رئيس قوى عاملة البرلمان: لن أوافق على قانون الأحوال الشخصية ما لم يراع مصلحة الطفل

أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أنه يجب أن يراعى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فى المقام الأول المصلحة الفضلى للطفل، قائلا: "لن نوافق على القانون إلا إذا توافرت فيه مصلحة الطفل".





وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى بيان صحفى له أنه سيكون جلسات استماع مع المنظمات النسائية الحقوقية وعدد من المتضررين حول رؤيتهم من القانون والمواد المطلوب تعديلها بما يضمن تحقيق الرؤية والاستضافة، وتوفير بيئة مناسبة للطفل دون التعرض لبعض من الأضرار له.





وأشار عادل عبد الفضيل عياد إلى أن القانون الجديد يعالج بعض الأمور التى شابها العوار، بشأن قضايا الأحوال الشخصية، إلا أنه من خلال جلسات الاستماع ومناقشة الأهالى فى الدوائر الانتخابية المختلفة سيتم عرض مطالبهم ورؤيتهم أثناء مناقشة القانون.