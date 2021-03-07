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التضامن: نعلن مسئوليتنا تجاه ذوي الإعاقة ونمد جسور شراكة مع أجهزة الدولة

الأحد 07/مارس/2021 - 01:27 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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ياسمين القصاص
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنهم كوزارة سعداء بمشاركتهم فى مؤتمر الأكاديمية العربية تحتفي بأبنائها من ذوي الإعاقة، التى تعتبر مسئولية وليس مشاركة فقط، وبالفعل أتينا اليوم لنعبر عما تم إنجازه، ولكى نعلن مسئوليتنا تجاه هذه الفئة، إضافة إلى أننا سوف نمد أواصر وجسور شراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمتطوعون والجهات الدولية".

من جانبه، أضاف الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا"، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن هذا المؤتمر يضم فئة كبيرة جدا من المجتمع المصري، بنسبة تصل إلى 15% من الأصحاب القدرات الخاصة والتى يكون لديهم صفات عديدة تميزهم عن غيرهم، فكان اجتماع هذا اليوم لمتابعة المجتمع عن طريق التكنولوجيات الحديثة التى فرضت نفسها والقوانين والتشريعات وريادة الأعمال".

وأشار إلى أن خلال المؤتمر اليوم، تمت مناقشة كيفية دمج الأشقاء الأعزاء من ذوى القدرات الخاصة في المجتمع المصري، إضافة إلى أن يتم رعايتهم في جميع متطالبتهم.

من جانبها، أوضحت الدكتور ندي ألفى، عضو مجلس النواب، أن عند اعتماد مشروع التخرج على حالات أشخاص من ذوى الإعاقة، يكون خدمة لهؤلاء الأشخاص وخدمة أيضا للمجتمع، حيث إن جميع المشاريع ابتكارات حديثة تفيد المجتمع، مشيرة إلى أن يتم التعاون مع الأكاديمية العربية التى لها نشاط مميز جدا في مجال الإعاقة.

وقالت جهاد عبدالله، طالبة من ذوى الإعاقة بالأكاديمية، إنه تم بذل العديد من المجهودات على هذا المؤتمر، حتى يصل دور الأكاديمية الفعال فى التعامل مع أذحاب ذوى الإعاقة، معقبا "كلما كانت الأكاديمية لها الخبرة فى التعامل معنا كلما كان المجتمع له إمكانيه وسهولة أكثر فى معاملتنا".
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