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حوادث

مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالشرقية

الأحد 07/مارس/2021 - 01:52 م
جثة
جثة
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محمد الطحاوي
لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار الصالحية أثناء عبوره شريط السكة الحديد من أمام قرية المسلمية، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى ههيا، وإخطار النيابة العامة وجاري تحرير محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى ههيا يفيد وصول جثة شخص.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء مرور شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة شريط السكة الحديد بطريق" العدوة – المسلمية" دائرة مركز شرطة الزقازيق، صدمه القطار وتوفى فى الحال.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
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