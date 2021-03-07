شاهد.. منظمة الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا

عرض برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، تصريحات رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، الجمعة الماضية ، الذي أكد فيها أن عام 2021 سيظل "عام فيروس كورونا"، لكنه توقع أن ينتهي الوباء أوائل عام 2022.







وقال كلوغ ، خلال لقاء مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية: "أنطلق من افتراض أن عام 2021 سيكون عاما آخر لفيروس كورونا، لكنه سيكون أكثر قابلية للتنبؤ والتحكم، لدينا أدوات وبرامج تشخيص، ولدينا لقاح لذلك، أنطلق من افتراض أن الوباء سينتهي في وقت مبكر من عام 2022، وهذا لا يعني أن الفيروس سيختفي، وآمل أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حاجة للتدخلات".



