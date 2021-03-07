لا مجال للتسوية أو التنازلات .. تحذير شديد اللهجة من الصين لـ بايدن

طالبت الصين، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتخلي عن الممارسات الخطيرة لـ ترامب بشأن تايوان.





ووفقا لوسائل إعلام صينية، حث دبلوماسي صيني كبير الولايات المتحدة على وقف "عبور الخطوط واللعب بالنار" في تايوان، كجزء من سلسلة واسعة من التحذيرات للرئيس جو بايدن من التدخل في شؤون بكين.





وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الأحد، إنه "لا مجال للتسوية أو التنازلات" في مطالبة بكين بالسيادة على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.





وكان رد وانج على تايوان واحدا من عدة ردود وجهت فيها انتقادات إلى الولايات المتحدة "لتدخلها المتعمد في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان".



