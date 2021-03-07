برلماني يطالب بدور قوي للإعلام لتغيير سلوكيات المواطنين بشأن إلقاء القمامة في الترع والمصارف

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إننا نؤيد أى مجهودات للحفاظ على إنجازات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أننا لدينا من التشريعات التى تجرم رمى القمامة فى الترع والمصارف، ولكن العبرة فى ثقافة المجتمع وليس التشريعات فقط.





وأكد "ملك" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة ان يكون هناك دور قوى للإعلام بشأن تغيير سلوكيات المواطنين فيما يتعلق برمى القمامة فى الترع والمصارف، بالإضافة إلى دور الأجهزة الرقابية للحفاظ على ما تم إنجازه فى تطوير المرافق.





وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا يجب أن نضع ثقافة الشعب فى المرتبة الأولى لتطوير وتحسين البيئة، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هناك مسئولية مجتمعية للتصدى لمشكة إلقاء القمامة فى الترع والمصارف.



