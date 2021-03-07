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محافظات

بقيمة 520 مليون جنيه.. كفر الشيخ تتلقى 116 ألفًا و620 طلب تصالح

الأحد 07/مارس/2021 - 01:29 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
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محمود زيدان
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة، 116 ألفًا، و620 طلب تصالح، بقيمة 520 مليونًا و880 ألف جنيه.

أضاف محافظ كفر الشيخ، خلال بيان، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الحالي، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

وأشار المحافظ، إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وتابع، نستقبل الطلبات من خلال المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.
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