مصرع شخص أسفل عجلات سيارة ملاكي في سوهاج

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول (ا. م - ٤٠ سنة - عامل - ويقيم بحي الزهور)، جثة هامدة، ادعاء تصادم سيارة.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (ا. ر. س -21 سنة - طالب - ويقيم بالإسكندرية)، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمتوفي؛ ما أدى إلى إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.









وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو (م. م - 52 سنة - موظف - ويقيم بذات الناحية)، قررا بمضمون ما تقدم واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث.





تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي.



