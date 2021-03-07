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برلمان

السنباطي: الرئيس السيسي يدير ملف العلاقات الخارجية بخطط مدروسة للحفاظ على الأمن القومي المصري

الأحد 07/مارس/2021 - 02:08 م
الرئيس السيسى و رئيس
الرئيس السيسى و رئيس الوزراء السودانى
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فريدة محمد
أكد عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب، عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة أن زيارة الرئيس السيسى لدولة السودان الشقيقة تأتى فى وقت بالغ الأهمية والدلالة فى ظل مفاوضات سد النهضة المتعثرة، فضلاً عن التطورات السياسية التى تشهدها السودان، مؤكدًا أن الزيارة تعكس دعم مصر للبلد الشقيق للعبور من المرحلة الانتقالية التى يمر بها.

ولفت "السنباطى" فى بيان صحفى له إلى أن الرئيس السيسى يدير ملف العلاقات الخارجية بخطط مدروسة وحسابات دقيقة هدفها الحفاظ على الأمن القومى المصرى من خلال توثيق العلاقات مع دول الجوار وعلى رأسها دولة السودان، مشيدا بتأكيد الرئيس أن مصر ستظل مع السودان  قلبًا وقالبًا، داعمة لجهودها من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

وشدّد السنباطى على أن الفترة القادمة سوف تشهد نقلة كبرى فى العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والسودان وتفعيل الاتفاقيات المشتركة  وتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات الحيوية من بينها الربط الكهربائي والسكك الحديدية والتبادل التجاري والثقافي والعلمي والتعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، ويستغل الإمكانات الضخمة للبلدين لمصلحة الشعبين الشقيقين وفق تصريحات الرئيس السيسى.

وأكد "السنباطى" أن تطابق الرؤى بين مصر و السودان فيما يخص ملف سد النهضة سوف يكون عاملا حاسما فى إنهاء هذه القضية و إجبار أثيوبية على الاستجابة لمطالب البلدين بما يحفظ أمنهما القومى حيث أكد الزعيمان على  حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل، في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلادنا وشعوبنا.

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد أكد خلال زيارته للسودان أن مصر ستظل داعمة لجهود السودان من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، معربا عن خالص دعم مصر للجهود الكبيرة التي يقوم بها الأخوة في السودان لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية.
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