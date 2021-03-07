نائب يحذر فى طلب إحاطة الحكومة: أخشى أن يصل التوك توك للعاصمة الإدارية الجديدة

حذر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من فوضى انتشار ظاهرة التوك توك فى كل مكان داخل مصر، مؤكدًا أن التوك توك أصبح ينتشر حتى داخل أرقى التجمعات السكنية فى مصر.





وطالب "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "إننا وللأسف الشديد نجد الآن التوك توك على مختلف الطرق السريعة والطريق الدائرى وأعلى الكبارى الجديدة وأخشى أن يصل التوك توك إلى العاصمة الإدارية الجديدة إلا لم تتدخل الحكومة وبشكل عاجل وحاسم لتقنيين هذه الظاهرة الخطيرة خاصة أن التوك توك أصبح واقعا كوسيلة نقل للغالبية من سكان المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى والنجوع والتوابع على مستوى الجمهورية".





وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين عن الأسباب الحقيقية التى وراء عدم تقنين الحكومة التوك توك واستخراج تراخيص له ولسائقيه حتى يتم القضاء على الظاهرة الخطيرة التى انتشرت مؤخرًا من بعض الخارجين عن القانون من سائقى التوك توك فى عمليات السرقة للمارة فى الشوارع خاصة شنط السيدات إضافة إلى سرقة الأطفال وغيرها من الجرائم الأخرى.