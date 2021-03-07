غدا.. تنمية الصادرات تنظم ورشة عمل بدمياط لتعزيز صادرات الأثاث بالأسواق الإفريقية

تنظم هيئة ت نمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ورشة عمل بعنوان: "متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية" غدًا الاثنين بمدينة دمياط وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج مصر الخاص ببرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية والذى يستهدف زيادة الفرص التصديرية للشركات المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التصديرية الكبيرة بدول القارة الأفريقية.





وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن ورشة العمل تأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم صناعة الأثاث والتوجيه بفتح آفاق تصديرية إلى المحيط الجغرافي الأفريقي والعربي، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية لمدينة دمياط ويعزز الطابع الصناعي المتخصص لصناعة الأثاث بها ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.





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وأكدت نيفين جامع أهمية برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في تعزيز قدرات المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة في الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة وبصفة خاصة بدول القارة الأفريقية.





من جانبه أكد المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات للمساهمه في دعم التجارة الخارجية لمصر.





وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في اطار استراتيجية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية والصادرات والانشطة المتعلقة ببناء القدرات، بالإضافة إلى تحقيق هدف برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي يركز على دعم الدول الأعضاء وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار للأسواق الأفريقية والعربية.





بدوره،أوضح الوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار اتفاق التعاون الموقع بين الهيئة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والذي يستهدف تمويل عدد من برامج تنمية الصادرات التي تنفذها الهيئة لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.





وأكد سالمان على دور هيئة تنمية الصادرات في رفع الوعي بفرص التصدير بالسوق الأفريقي خاصة لقطاع الأثاث وكذلك المتطلبات الفنية والمواصفات المطلوبة للدخول لأسواق الدول الافريقية الواعدة وتقديم خدمات التوجيه والتخطيط التصديرى لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى هذه الأسواق .





ولفت رئيس هيئة تنمية الصادرات الى أنه تم اختيار مدينة دمياط لتنظيم ورشة العمل بها نظرًا لكونها أحد أهم قلاع صناعة الأثاث في مصر وباعتبارها إحدى الصناعات الهامة بالاقتصاد الوطنى،مشيرا إلى أن أنه سيتبع هذه الورشة تنظيم عدد من ورش العمل في محافظات الإسكندرية وبورسعيد وأسوان وقنا والتى تستهدف رفع الوعي لدى الشركات المصرية بفرص التصدير وكذلك المتطلبات الفنية والمواصفات المطلوبة في أسواق الدول الأفريقية الواعدة.