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سيارات

شاهد أحدث دراجة كهربائية ثلاثية العجلات من Roadster

الأحد 07/مارس/2021 - 01:40 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة Arcimoto عن الانتهاء من تصميم نموذجًا أوليًا لدراجة Roadster الكهربائية الجديدة، وهو عبارة عن دراجة ثلاثية العجلات ذات مقعدين وواجهة أمامية مزينة بالأضواء.


ويظهر النموذج الاولى من الدراجهة الكهربائية  Roadster بزجاج أمامي نحيف وعجلات أمامية مغطاة ومقعدين من طراز Corbin مع مساند للظهر، وأكدت Arcimoto استخدام دراجة Roadster لمنصتها الكهربائية بالكامل الحاصلة على براءة اختراع .

وأوضحت Arcimoto ان الدراجة Roadster تتميز بنظام دفع أمامي ثنائي المحرك، و يتوقع أن تأتي بمحرك ثنائي بقوة 77 حصان ، ويمكن أيضًا رؤية هيكل أنبوبي مكشوف وما يبدو أنه حزمة بطارية ضخمة.

وأكدت Arcimoto أن الدراجة Roadster ستصل إلى سرعة قصوى تبلغ 121 كم / ساعة، ومدى يصل إلى 164 كم في المدينة ، ولكن لم تذكر الكثير عن النموذج حتى الان .

وقال Mark Frohnmayer الرئيس التنفيذي لشركة  Arcimoto : " لمدة 80 عامًا، كان Daytona Bike Week محكومًا ببعض من أكثر الدراجات روعة على هذا الكوكب، وجميعها تقريبًا تعمل بالوقود الأحفوري".

وأضاف: "نعتقد أن الوقت قد حان لاستنشاق هواء نقي، ونحن متحمسون لتقديم تجربة جديدة تمامًا للركوب، رحلة تشويق ثلاثية العجلات على عكس أي شيء آخر على الطريق اليوم".

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام ويقبل Arcimoto الحجوزات مقابل 100 دولار، وسيبدأ سعر الدراجة من 23.900 دولار، كما سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة في الأشهر المقبلة .

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