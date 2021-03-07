ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة والخطابة؟".





وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يجوز أخذ أجر مالى على الإمامة والخطابة وتعليم القرآن والعلوم الشرعية ونحو ذلك.





وأضاف "عويضة" أن أخذ الأجرة يكون على الوقت الذى اقتطعته وحُبست من أجله وفعلت فيه هذا الفعل، وليس على التعليم الذى تعلمه ولا القراءة التى تقرأها ولا الخطابة التى تقوم بها، وهناك رسائل كثيرة فى ذلك واختلاف بين العلماء.

وأوضح أن الإنسان لو نُصب من قبل الدولة لإمامة الناس ووضعوا له راتبا فبذلك يصبح موظفا ومشغولا بهذا الشيء، وهذا جائز ولا شيء فيه.



