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باقي 36 يوما على شهر الخير.. معرض أهلا رمضان يستعد لفتح أبوابه للمواطنين

الأحد 07/مارس/2021 - 02:14 م
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
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ياسمين القصاص
قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة، إن المعرض الرئيسي لـ "أهلا رمضان" يكون هذا العام في مكان مميز وهو المعرض الرئيسي في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، من يوم 4 إلى 12 إبريل، مشيرا إلى أن هذا المعرض يخدم جميع المواطنين عن طريق تقديم السلع بتخفيضات تصل من 25 إلى 35%.

وأضاف "رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة"، خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أنه تم الاتفاق من قبل الوزارة مع 164 شركة عارضة، ووصلت اليوم إلى 170 شركة، بمشاركة السلاسل التجارية الكبيرة، لرصد احتياجات السوق.

وأشار خليل، إلى أن الشركة القابضة قدمت خطتها لحلول شهر رمضان المبارك، كما أن السلاسل التجارية تصل 61 سلسلة تشارك في هذا المعرض، تمثل 1252 فرعا، في جميع أنحاء الجمهورية، مضيفا أن جمعية "جمعيتي" تشارك بحوالى 300 فرع في جميع المحافظات.

وأوضح، أنه يشترط السلاسل ذات السمعة الجيدة، وصاحبة رخصة وسجل تجاري، مشيرا إلى أن الشركة القابضة تحتوى على 1300 فرع خلال منافذها من الشركة العامة لتجارة الجملة أو الشركة المصرية لتجارة الجملة، أو شركتى النيل أو الأهرام للمجمعات، كما أنه يوجد العديد من السيارات المتنقلة وتحيا مصر على مستوي المحافظات.

وأكد، أن الشركة القابضة والقوات المسحلة تأخذ حيز وقاعة كبيرة في معرض "اهلا رمضان"، موضحا أن كل تلك المشاركات يكون هدفها الرئيسي هو مساعدة المواطن في الحصول على احتياجاته من السلع، بجميع أصنافها ومواصفات وجودة جيدة جدا.
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