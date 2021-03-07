لطلاب جامعة القاهرة.. كلية الآداب تكشف عن برامجها الجديدة.. واقتصاد وعلوم سياسية تقدم 8 برامج

جامعة القاهرة تسعى للتقدم بين الجامعات بإدخال البرامج الجديدة

3 برامج لكليات التجارة والحقوق والتربية النوعية









تبذل جامعة القاهرة جهودا مكثفة للحصول على التقدم المستمر بين الجامعات المصرية، حيث تتنافس الجامعات بالخارج عن طريق إدخال البرامج الجديدة بجميع كلياتها المختلفة، بالإضافة إلى استخدام الأساليب المعاصرة والتى تؤهل الطلاب إلى سوق العمل بشكل أسرع.











ولذلك كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن البرامج الجديدة التى وضعتها الكلية أمام الطلاب.





وقال الدكتور شريف كامل، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الكلية قامت بإطلاق برنامج الترجمة التخصصية باللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة، والبرنامج يراعى قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمى، ويستهدف إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية من أجل إعداد طلاب بمواصفات تواكب سوق العمل.





وأضاف "كامل" أن هدف البرامج إعداد مترجمين متميزين للعمل فى جميع المجالات الدولية، بالإضافة إلى دفع عجلة التعاون فى مجال التعاون فى مجال الترجمة المتخصصة.

















فى السياق نفسه، قامت الجامعة بتطوير 58 لائحة دراسية جديدة، إضافة إلى تفعيل 158 برنامجا دراسيا يعمل بنظام التعليم الهجين، بـ 20 كلية ومعهدا من المعاهد الخاصة بالجامعة، وقد جاء ترتيب الكليات التي تم تفعيل هذه البرامج بها كالآتي:-





وحصلت كليتا العلوم والهندسة على النسبة الأعلى من هذه البرامج بنحو 28 برنامجا لكل كلية، ثم تليهما كلية الآداب بـنحو 23 برنامجا، تأتي بعد ذلك كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بواقع 21 برنامجا.









كما كان نصيب كلية الطب البيطري 9 برامج دراسية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 8 برامج، والآثار 7 برامج، وكليات الصيدلة والإعلام والتخطيط والتربية طفولة لكل كلية 4 برامج دراسية.









إضافة إلى 3 برامج لكليات التجارة والحقوق والتربية النوعية، وبرنامجين لكليات الزراعة والأسنان والعلاج الطبيعي، وبرنامج واحد لكل من طب قصر العيني والتمريض ودار العلوم.









وبالنسبة لقطاع الدراسات العليا تم تطوير لوائح 1109 درجات علمية بنظام التعليم الهجين، من حيث التدريس والامتحانات من خلال وضع اللوائح الدراسية والتطبيق.









وانتهت الجامعة من 377 درجة علمية على مستوى الدكتوراه، و428 درجة بمستوي الماجستير سواء الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى 304 دبلومات أكاديمية ومهنية.









حصلت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة العديد من البرامج الدراسية الجديدة لطلابها بمرحلة البكالوريوس، حيث تم البدء في الدراسة ببرنامجين جديدين وهما: تكنولوجيا الشبكات - هندسة البرمجيات، كما طرحت الكلية برنامج: الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.





