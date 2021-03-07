صندوق تحيا مصر: الإفراج عن 1400 سيدة محتجزة على ذمة قضايا الغارمات

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن صندوق تحيا مصر يولى اهتماما كبيرا جدا للمرأة المصرية وهى توجيهات مستمرة من الرئيس السيسى لتنفيذ عدد من المبادرات التي تهتم بالمرأة المصرية فى مختلف المجالات.





وأضاف محمد مختار، خلال حواره ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الرئيس اهتم بالمرأة المصرية فى الخدمات الصحية والتنمية الاقتصادية للسيدات المعيلات، أو الحماية الاجتماعية للسيدات الموجودة فى المحافظات كلها، والتأكيد على فكرة وجود دخل ثابت يعيل احتياجاتها الأسرية.





وأشار إلى أنه منذ عام 2014 والصندوق ينفذ مبادرة "سجون بلا غارمين"، وبالتالى تم الإفراج عن 1400 سيدة كانت محتجزة على ذمة قضايا الغارمات، مضيفة أن معظم الغارمات كانوا محتجزين بسبب تجهيز الفتيات، لذلك بدأ الصندوق فى تطوير لعمل مبادرات لهذا الغرض لتوفير فرصة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية.



