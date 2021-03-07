بدون طبيب .. تعرفي على نوع الجنين في المنزل

يفضل بعض الأشخاص عدم معرفة نوع الجنين حتى الولادة، بينما لا يستطيع آخرون الانتظار ويتطلعون لمعرفة ذلك في أقرب وقت، ويمكن للطبيب فقط تحديد جنس الطفل بشكل موثوق ، ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا لا يمنع الكثير من التنبؤ بجنس أطفالهم بناءً على عدة عوامل.





قدم موقع healthline، عدة تعليمات و نصائح لمعرفة نوع الجنين في المنزل إ ذا كنت تجري اختبار حمل منزلي ، فقم بما يلي :





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-اقرأ التعليمات الواردة في مجموعة الاختبار بعناية قبل جمع عينة البول.

-تأكد من عدم تجاوز تاريخ انتهاء صلاحية الاختبار.

-ابحث عن الرقم المجاني للشركة المصنعة على العبوة ، واتصل به إذا كانت لديك أي أسئلة حول استخدام الاختبار.

-استخدمي بولك الأول في الصباح بعد أن فاتتك الدورة الشهرية الأولى.

-لا تشرب كميات كبيرة من السوائل قبل جمع عينة البول لأن هذا قد يخفف من مستويات هرمون الحمل ويصعب التعرف عليها، ناقش أي أدوية تتناولها مع الصيدلي أو الطبيب لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تؤثر على نتائج اختبار hCG للبول.





يمكنك إجراء اختبار للبول في المنزل باستخدام اختبار الحمل المنزلي، حيث يتطلب جمع عينة بول يشبه اختبار البول hCG الذي يتم إجراؤه في المنزل الاختبار الذي يجريه طبيبك، كلاهما لهما نفس القدرة على اكتشاف الحمل.





تتبع معظم اختبارات البول المباعة للاختبار المنزلي إجراءً مشابهًا للاختبار الدقيق، بينما يجب عليك اتباع التعليمات المرفقة مع المجموعة الخاصة بك بعناية ، فإن العملية تسير عادةً على النحو التالي:





انتظري من أسبوع إلى أسبوعين بعد أول فترة ضائعة لتحصل على أكثر النتائج دقة يمكن أن تؤثر الفترات غير المنتظمة أو الحسابات الخاطئة لموعد الدورة الشهرية على اختبارك.





خطط لاستخدام الاختبار في المرة الأولى التي تتبول فيها بعد الاستيقاظ، هذا البول هو الأكثر تركيزًا وسيحتوي على أعلى مستويات في اليوم يخف البول عند شرب السوائل ، لذلك قد يصعب قياس مستويات هرمون الحمل في وقت لاحق من اليوم.





في بعض اختبارات الحمل المنزلية ، ستضعين عصا المؤشر مباشرة في مجرى البول حتى تنقع وهو ما يستغرق حوالي 5 ثوانٍ، تتطلب المجموعات الأخرى أن تجمع البول في كوب ثم تغمس عصا المؤشر في الكوب لقياس مستوى هرمون hCG.





عادةً ما تتضمن اختبارات الحمل المنزلية مؤشرًا يوضح ما إذا كان الاختبار يتم إجراؤه بشكل صحيح، على سبيل المثال ستظهر ما إذا كان هناك ما يكفي من البول على العصا للحصول على نتيجة دقيقة إذا لم يتم تنشيط مؤشر التحكم أثناء الاختبار فقد تكون النتائج غير دقيقة.





بالنسبة لمعظم الاختبارات يستغرق ظهور النتيجة حوالي 5 إلى 10 دقائق فقط، عادةً ما يظهر خط ملون أو رمز زائد على عصا الاختبار للإشارة إلى نتيجة إيجابية، عادة ما يشير عدم وجود خط ملون أو علامة سلبية إلى نتيجة سلبية.