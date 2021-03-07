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تظاهرات عنيفة تندلع في باراجواي لهذا السبب .. شاهد

الأحد 07/مارس/2021 - 02:09 م
باراجواى
باراجواى
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تظاهرات عنيفة في باراجواي احتجاجا على إدارة السلطة لأزمة وباء كورونا. 

وقد بدأت تظاهرات عنيفة في باراجواي  أول أمس الجمعة احتجاجًا على إدارة السلطة لأزمة وباء كوفيد-19، في حين قدم وزير الصحة استقالته.

واندلعت صدامات وسط العاصمة أسونسيون بين الشرطة والمتظاهرين، الذين طالبوا باستقالة رئيس باراجواي ماريو عبده بنيتيز، ما أدى إلى إصابة نحو 20 شخصًا بجروح.

وكان مجلس الشيوخ في باراجواي قد اعتمد الخميس الماضى قرارا يطلب من وزير الصحة التنحي، بأغلبية 30 صوتا من أصل 45 صوتا.

وينتشر فيروس كورونا بشكل واسع حاليًا في باراجواي.

 وقال المتحدث باسم وزارة الصحة هرنان مارتينيز "إننا في وضع حرج". وأضاف "لنتجنب التجمعات، إنه الشيء الوحيد الذي يمكنه إنقاذنا من الانهيار الصحي".

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