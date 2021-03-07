السعودية .. 6 خطوات لتسجيل العاملة المنزلية والسائق لأخذ لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، السعودية اليوم الأحد، خطوات تسجيل العاملة المنزلية أو السائق لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي.





وقالت الوزارة السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» : «لتسجيل العاملة المنزلية أو السائق لأخذ لقاح كورونا، يتم اتباع الخطوات التالية والتى تتضمن تسجيل الخروج من حسابك في تطبيق صحتي.





كما نصت الخطوات على وفقا لصحيفة عاجل على :

-أدخِل رقم الإقامة للعامل المنزلي وسجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.

– اختر أيقونة «لقاح كورونا» لتعبئة نموذج الطلب.

– حدد المستفيد من اللقاح.

– أدخل البيانات المطلوبة في نموذج الطلب.

– أكمل الطب بالضغط على أيقونة «التالي».



