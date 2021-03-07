عميد سياسة واقتصاد القاهرة يكشف عقوبات حالات الغش

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، إن فى حالة رصد أى حالة غش خلال الامتحان ويثبت صحة الحالة يحول الطالب إلى التحقيق وتطبق علية عقوبات اللائحة التى اقرها المجلس الاعلى للجامعات وقد تصل إلى الغاء جميع الامتحانات .

كما أوضح " السعيد"، أن جميع الامتحانات ستكون بطريقة الاختيار من متعدد أو صواب وخطأ وسيكون خلال ساعة ونصف فقط لا تزيد عن ذلك.



