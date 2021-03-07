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تعليم

عميد سياسة واقتصاد القاهرة يكشف عقوبات حالات الغش

الأحد 07/مارس/2021 - 02:28 م
عميد سياسة واقتصاد
عميد سياسة واقتصاد
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مريم عزت
كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة ، عن العقوبات التى تقع على الطلاب فى حالة رصد اى حالة غش بامتحانات الفصل الدراسى الاول . 

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، إن فى حالة رصد أى حالة غش خلال الامتحان ويثبت صحة الحالة يحول الطالب إلى التحقيق وتطبق علية عقوبات اللائحة التى اقرها المجلس الاعلى للجامعات وقد تصل إلى الغاء جميع الامتحانات . 


كما أوضح " السعيد"، أن جميع الامتحانات ستكون بطريقة الاختيار من متعدد أو صواب وخطأ وسيكون خلال ساعة ونصف فقط لا تزيد عن ذلك.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجّه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للامتحانات ، وذلك وفقًا للمقاييس التي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة حيث تتضمن شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كافة المجالات والمستويات المختلفة من الفهم وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.

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