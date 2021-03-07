بملابس شتوية.. شاهد أحدث ظهور لـ ميريام فارس على الجليد









تألقت ميريام فارس في الفيديو بإطلالة أنيقة وكاجوال، حيث ارتدت بنطلونا أسود وبلوفر بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معها جاكيت باللون البرتقالي.









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وانتعلت ميريام فارس بوت متوسط الطول من دار الأزياء العالمية fendi، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها الكيرلي المنسدلة على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.



