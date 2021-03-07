برلماني: تفعيل التشريعات الحالية كفيل بوقف ظاهرة إلقاء القمامة في الترع والمصارف

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الدولة لا نحتاج إلى تشريعات جديدة لمواجهة ظاهرة إلقاء القمامة فى الترع والمصارف، مشيرا إلى أن هناك ترسانة متخمة من التشريعات لا يتم تفعيلها.





وأوضح "مغاوري"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أننا فى حاجة إلى تفعيل التشريعات الحالية وليس إدخال تعديلات عليها، خاصة وأن تغليظ العقوبات من الممكن أن يأتى بنتائج عكسية ويصل بنا إلى طريق مسدود ويفتح باب للفساد والرشوة، مؤكدا أننا لدينا قانون الرى به حماية للمجارى المائية.





وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أننا فى حاجة إلى إستراتيجية للتعامل مع المخلفات وعدم إلقاءها فى الترع والمصارف ، من خلال معالجة هذه المخلفات عن طريق مصانع تدوير القمامة وتطوير شبكات الصرف الصحى.



