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برلمان

برلماني: تفعيل التشريعات الحالية كفيل بوقف ظاهرة إلقاء القمامة في الترع والمصارف

الأحد 07/مارس/2021 - 04:42 م
القمامة فى الترع
القمامة فى الترع
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معتز الخصوصى
قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الدولة لا نحتاج إلى تشريعات جديدة لمواجهة ظاهرة إلقاء القمامة فى الترع والمصارف، مشيرا إلى أن هناك ترسانة متخمة من التشريعات لا يتم تفعيلها.

وأوضح "مغاوري"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أننا فى حاجة إلى تفعيل التشريعات الحالية وليس إدخال تعديلات عليها، خاصة وأن تغليظ العقوبات من الممكن أن يأتى بنتائج عكسية ويصل بنا إلى طريق مسدود ويفتح باب للفساد والرشوة، مؤكدا أننا لدينا قانون الرى به حماية للمجارى المائية.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أننا فى حاجة إلى إستراتيجية للتعامل مع المخلفات وعدم إلقاءها فى الترع والمصارف ، من خلال معالجة هذه المخلفات عن طريق مصانع تدوير القمامة وتطوير شبكات الصرف الصحى.

كان النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قد أعلن عن إعداده تعديلا تشريعيا جديدا، لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع، سوف يتقدم به خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب التي من المقرر خلالها مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى. 

وقال حسين، في تصريح للمحررين البرلمانيين، ان السبب وراء تقدمه بذلك التعديل التشريعى، هو ما شهدته الأيام الأخيرة من انتشار ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية ولاسيما الواقعة الأخيرة التي أثارت الرأي العام وهى إلقاء كميات كبيرة من القمامة في ترعة العزيزية بالجيزة والتي تم تطويرها مؤخرا ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، مضيفا: "لايجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمجاري المائية، في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الرى وترشيد استخدام المياه" 

وتابع أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى، التعديل المقترح يهدف إلى إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الري الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، والتي تنص بوضوح على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التي من شأنها الإخلال بالمظهر الحضاري أو إعاقة أو تلوث أو ردم أي مجرى مائى مثل مجرى النهر أوكافة أنواع الترع والمصارف وجسورهم ومخرجات السيول.

كما تتضمن المادة النص على عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أوالغرامة المالية بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه،  حتى تكون بمثابة رادعا شديدا لمن تسول له نفسه القيام بأى فعل من شأنه تشويه المظهر الحضاري أو تلويث المجاري المائية والترع. 

وأشار النائب هشام حسين، إلى انه عند مراجعته لنصوص مشروع قانون الرى، لم يجد نصوص تحظر إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية أو تنص على عقوبة مغلظة لتلك الأفعال، وكذلك العقوبة الواردة في قانون البيئة بشأن الحفاظ على مياه النيل، ليست كافية لمواجهة تلك الظاهرة. 

وأكد أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ان ما تبذله الدولة من مجهود وتنفقه من أموال لتحسين وتطوير الترع والمجاري المائية، يجعلنا أشد حرصا للحفاظ على أوضاع تلك الترع والمجاري بعد تطويرها، منعا لإهدار المال العام وللحفاظ على الأمن المائي وكذلك الحفاظ على الصحة العامة من آثار التلوث، وهو الأمر الذى يعد بدوره حفاظا على الأمن القومى للبلاد. 

وأوضح حسين، ان التراخي في مواجهة تلك الظاهرة، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري وإهدار المال العام وضياع مجهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية.
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