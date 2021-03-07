16 مصريا بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط | تعرف عليهم

أعلنت مجلة فوربس قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021، حيث أوضحت أن قائمة الـ100 الرؤساء التنفيذيون بها ينحدرون من 24 جنسية، يمثلون 21 قطاعا مختلفا، وتتصدر السعودية القائمة بواقع 18رئيسا تنفيذيا، تليها مصر والإمارات بواقع 16 رئيسا تنفيذيا لكل منها، ليشكلوا بذلك نصف أعضاء القائمة.





وحل الفريق أسامة ربيع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس، في المركز العاشر بقائمة، مجلة فوربس الشرق الأوسط، السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط عام 2021، وأبرز تقرير المجلة عن تصنيف رئيس الهيئة ، أن قناة السويس سجلت ثالث أعلى إيرادات لها على الإطلاق في عام 2020، بلغت 5.6 مليار دولار، على الرغم من جائحة كورونا. وبحلول عام 2023، يأمل ربيع في زيادة الإيرادات إلى 13.5 مليار دولار.





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وعن أهم المصريين المتواجدين بالقائمة فقد تواجد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، وحسين أباظة، ومحمد محمود أحمد الإتربي رئيس مجلس الإدارة بنك مصر، أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون، رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة مصر للطيران القابضة.





في حين يقود الهيئة منذ عام 2019، حيث يشرف على 14 ألف موظف يديرون أعمال القناة التي تمر من خلالها أكثر من %10 من التجارة العالمية. وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة بنك قناة السويس. في عام 2020، سجلت السويس ثاني أعلى مستوى لها من الشحنات الصافية على الإطلاق بلغ 1.1 مليار طن بمرور 18,829 سفينة.





ويتصدر قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، التي تتصدى لتداعيات آثار جائحة كورونا، أول 5 مراكز في القائمة بواقع 4 رؤساء تنفيذيين، بصدارة أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية.



وبحسب المجلة فقد شهد قطاع الأعمال في الشرق الأوسط تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، على مستوى الشركات والهيئات الحكومية، كذلك الشركات العائلية والجهات التنظيمية، حيث شهدت هذه المؤسسات عمليات إعادة هيكلة، وما يعرف بالتخصيص، لتتحول طريقة إدارتها إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة.





وأوضح التقرير أنه خير مثال على ذلك، شركة أرامكو السعودية، التي كانت ومازالت على رأس أكبر الشركات في العالم، إلا أن عملياتها التشغيلية وأعمالها المالية، لم تكن معلنة للعامة حتى عملية الاكتتاب العام والأولي لعملاق صناعة النفط العالمي في عام 2019، أما اليوم بوصفها شركة عامة مدرجة في سوق المال السعودية (تداول) فتفصح عن نتائج أعمالها دوريًا كل 3 أشهر.





وقد أدى هذا التحول في مسار الشركات الحكومية، إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فزاد ذلك من المسؤوليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات في المنطقة.





كما أسهمت عمليات الدمج وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، بإظهار ركائز القيمة والمنفعة للقطاع العام، ومثال ذلك: جمعت “أسياد” 3 موانئ ومناطق حرة في سلطنة عمان، ضمن أصول أخرى، لتعظيم العوائد المالية، وتوسيع الأثر الاقتصادي للاستثمارات اللوجستية الحكومية. وأطلقت “أدنوك” ذراع التوزيع الخاص بها في سوق المال، فنجحت في جمع السيولة، من خلال تخفيض حصتها في أصول أخرى مثل خطوط الأنابيب.





على صعيد آخر، أصبحت الشركات العائلية اليوم أكثر انفتاحًا عما كانت عليه في السابق، إذ اتسمت حينها بالانغلاق وانخفاض مستويات الإفصاح. بل إن بعضها أدرجت في سوق المال، فشهدنا خلال العام الماضي الاكتتاب العام الأولي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ومجموعة بن داود القابضة، في سوق المال السعودية (تداول)، وعلى الرغم من أن حصص الأغلبية في هذه الشركات لا تزال مملوكة من قبل أفراد العائلة، إلا أن الإدارج في سوق المال يحسن من مستويات الشفافية والمسؤولية، تجاه صغار المستثمرين في تلك المؤسسات، فضلًا عن التزام تلك المجموعات بقواعد الحوكمة.





وبحسب التقرير، لاحظنا أيضًا اتجاه عدد من الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، لتعيين رؤساء تنفيذيين من خارج العائلة. وحتى الرؤساء التنفيذيون للشركات المملوكة للحكومة مثل: مركز دبي المالي العالمي، أو مطارات دبي، أصبحوا معنيين بخطط النمو والتوسع لشركاتهم، في إطار الخطط الاستراتيجية لاقتصادات الدول.





في إطار ذلك، عملنا على إعداد قائمة "أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021" التي تضم قيادات تنفيذية تمثل أهم المؤسسات التي تسهم في مسيرة نمو اقتصادات الشرق الأوسط.





وفيما يلي أقوى 10 رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط 2021:





1- أمين حسن الناصر.

الجنسية: سعودي.

الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية.





2- سلطان أحمد الجابر.

الجنسية: إماراتي.

الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).





3- أحمد بن سعيد آل مكتوم.

الجنسية: إماراتي.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات.





4- هاشم هاشم.

الجنسية: كويتي.

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة البترول الكويتية.





5-توفيق حكار.

الجنسية: جزائري.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك.





6- سعد بن شريدة الكعبي.

الجنسية: قطري.

نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول.





7- يوسف بن عبدالله البنيان.

الجنسية: سعودي.

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك.





8- عبدالله مبارك آل خليفة.

الجنسية: قطري.

الرئيس التنفيذي لمجموعة .(QNB)





9- بول غريفيث.

الجنسية: بريطاني.

الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي.





10- أسامة منير محمد ربيع.

الجنسية: مصري.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هيئة قناة السويس.