نشرة المرأة و الصحة .. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها .. دراسة توصي بـ ارتداء الكمامة ذات الـ 3 طبقات لهذا السبب

نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الأحد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها.





فوائد صحية مذهلة لزيت الأرجان فمن بين العديد من الزيوت النباتية الأساسية ، يتميز زيت الأرجان بالعديد من الفوائد الصحية فهو مليء بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة إلى جانب المركبات النشطة مثل البوليفينول والستيرول والتوكوفيرول والتريتربين والسكوالين والزانثوفيل والكاروتينات وحمض الأوليك ومضادات الأكسدة القوية الأخرى.





فوائد عديدة لتناول فاكهة البرقوق لصحتك فهو يحارب ارتفاع السكر فى الدم إضافة إلى غناه بمركبات البوليفينول وحمض الجاليك.





مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مقياس مهم يستخدم لتحديد ما إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن أو نقص الوزن أو الوزن المثالي لعمره، يعتبر مؤشر كتلة الجسم مهمًا جدًا في مراقبة صحة طفلك حيث توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية حاليًا بالتتبع الروتيني لمؤشر كتلة الجسم في جميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين.





حرصت ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





علاج بالاعشاب لفم المعدة يبحث الكثير من الأشخاص عن العلاجات الطبيعيةو المنزلية، حيث يصاب البعض الحموضة المعوية بسبب العديد من الأشياء بما في ذلك كل شيء من الأطعمة الغنية بالتوابل إلى الكافيين إلى الجينات ، لذلك غالبًا ما يكون من الصعب معرفة ما الذي يسبب ارتجاع الحمض.



