ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إبراهيم فايق من داخل مصانع أبيس يروي قصة نجاح برنامج الغارمين بمصر الخير

الأحد 07/مارس/2021 - 02:45 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الإعلامي ابراهيم فايق خلال زيارته لمصانع أبيس للسجاد اليدوي، إن مبادرة مؤسسة مصر الخير لفك كرب الغارمات حققت إنجازا حقيقيا للغارمات وأسر قرية ابيس ليكون لديهم حرفة مهارية تسمى "صناعة النول" لإنتاج أفخم أنواع السجاد.

وأوضح إبراهيم فايق أن حملة "خلاويص.. لسه" تختصر في كلمتين والبعض قد يتخيل أنها مثل اللعبة بسيطة، مضيفا أنه رغم بساطة الكلمتين الا أن قيمتهما كبيرة وتهدف للإفراج عن ٢٠٠٠ غارمة قبل عيد الأم.

وأشار فايق إلي أن الهدف من الحملة هو الإفراج عن الأمهات الذين أصبحوا غارمات بسبب تعثرهم في سداد الدين وهو ما يختلف من غارمة لأخرى وهذا الأمر ليس سهلًا على الإطلاق. 

وأشار فايق إلى أن ما يراه اليوم في مصنع أبيس هو أمر إعجازي ومصر الخير تبذل مجهودا كبيرا لتحويل أسر القرى لكي تصبح أسرا منتجة ولها دور فعال في مجتمعنا.

وأضاف  فايق أن المصنع يعمل فيه جميع الأعمار ويضم أيضا أسرا كاملة، مشيرا إلى أن الكبار يعملون من أجل الإنتاج والصغار من أجل الحصول على حرفة فيها مهارة تنفعهم في وقت إجازتهم.  

ودعا "فايق" الجميع للمشاركة في حملة "خلاويص" مع  مؤسسة مصر الخير من أجل دعم الغارمين والغارمات للحصول على حياة كريمة للمجتمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلاويص.. نجوم ومشاهير يشاركون فى مبادرة مصر الخير للغارمات

لسداد ديون 2000 غارمة.. فنانون ونجوم جدد ينضمون لحملة مصر الخير «خلاويص.. لسه»

"خلاويص".. مبادرة لدفع ديون الغارمات .. فيديو

إقبال كبير على منتجات الغارمين في معرض ديارنا.. والتسويق محليا ودوليًا

مصر الخير: إطلاق سهم فك كرب الغارمين يبدأ من500 جنيه لسداد ديون 10 أشخاص

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمركز أبو حمص

رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية

قلب مفتوح.. عملية جراحية عاجلة لـ رضا عبدالعال خلال ساعات

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا في شتا ولا صيف.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس المضطرب لنهاية الأسبوع

لؤي دعبس يصدم مرتضى منصور ويكشف أسباب عزله من رئاسة الزمالك.. فيديو

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها

بملابس على الموضة .. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة