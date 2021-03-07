الأمن يضبط سائقاً ترك طفله في الشارع بالعجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تخلى أحد الأشخاص عن نجله وتركه بمنطقة العجوزة لرفض والدته رعايته وذلك عقب العثور على طفل وإيداعه بإحدى دور الرعاية.









تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات بعثورها على طفل (6 سنوات - مقيم دمياط الجديدة) أعلى كوبرى أحمد عرابى بدائرة القسم ، وأخبرها أنه كان برفقة والده وضل عنه.





على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة لطفل، وإيداعه بإحدى دور الرعاية، وعقب ذلك حضرت للقسم (زوجة والد الطفل - مقيمة بدمياط )، وبسؤالها قررت أنها شاهدت صورة الطفل متداولة على موقع فيس بوك، وأضافت أن والده (سائق - مقيم بمحافظة دمياط) قرر لها أنه ترك الطفل بمكان العثور.





عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط والد الطفل.





وبمواجهته اعترف بتخليه عن الطفل بمنطقة العجوزة لرفض والدته (طليقته ومتزوجه حاليًا) رعايته فاصطحب الطفل من مدينة دمياط وتخلى عنه بمنطقة العجوزة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.