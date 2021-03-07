ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الأمن يضبط سائقاً ترك طفله في الشارع بالعجوزة

الأحد 07/مارس/2021 - 02:53 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
Advertisements
مصطفى الرماح
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تخلى أحد الأشخاص عن نجله وتركه بمنطقة العجوزة لرفض والدته رعايته وذلك عقب العثور على طفل وإيداعه بإحدى دور الرعاية.


تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات بعثورها على طفل (6 سنوات - مقيم دمياط الجديدة) أعلى كوبرى أحمد عرابى بدائرة القسم  ، وأخبرها أنه كان برفقة والده وضل عنه. 

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة لطفل، وإيداعه بإحدى دور الرعاية، وعقب ذلك حضرت للقسم (زوجة والد الطفل - مقيمة بدمياط )، وبسؤالها قررت أنها شاهدت صورة الطفل متداولة على موقع فيس بوك، وأضافت أن والده (سائق - مقيم بمحافظة دمياط) قرر لها أنه ترك الطفل بمكان العثور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط والد الطفل.

وبمواجهته اعترف بتخليه عن الطفل بمنطقة العجوزة لرفض والدته (طليقته ومتزوجه حاليًا) رعايته فاصطحب الطفل من مدينة دمياط وتخلى عنه بمنطقة العجوزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها

بملابس على الموضة .. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة