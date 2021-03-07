

نعرض لكم طريقة عمل طاجن يخني الدجيرما بالدجاج بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير يخنى الدجيرما بالدجاج 6 أفخاد دجاج مقطع لثماني أجزاء 1 بصل شرائح 1 فص ثوم 1 ملعقة صغيرة بابريكا 6 طماطم 2 كوب بيورية طماطم ملعقة صغيرة زعتر جاف ربع ملعقة صغيرة كاري 1 ورق لورا 2 جزر شرائح 3 ملعقة كبيرة أوراق بقدونس مفروم 2 براعم الثوم شرائح 2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني نصف كوب زيت ملح طريقة تحضير يخنى الدجيرما بالدجاج * يسخن القليل من الزيت ويضاف الدجاج حتى يكتسب اللون الاصفر الذهبى ثم يضاف الجزر وورق اللورا يضاف بيوريه الطماطم ويترك ليغلي لدقائق

* تضاف قطع الطماطم والبابريكا والكاري والزعتر وأوراق البقدونس وبراعم الثوم وتترك على نار هادئة حتى ينضج الدجاج

* تضاف زبدة الفول السوداني ويترك على النار ليتكاثف الصوص و يقدم مع الأرز

تحتاج ربة الأسرة من بين حين لآخر لتغيير الأطباق التى تقدمها لأسرتها حتى لا يشعروا بالملل ولكن هناك تخوفا دائما من تجربة الأطباق الجديدة لأنها قد لا تعجب أفراد الأسرة لذا يجب أن تكون هذه الوصفات مأخوذة من مصدر موثوق أو شيف معروف.