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أخبار البلد

ننشر الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة محامين الفرعية بـ المحلة الكبرى

الأحد 07/مارس/2021 - 04:03 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، عن الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة محامين المحلة الكبرى الفرعية.
وتضمنت الكشوف خمسة مرشحين على مقعد النقيب الفرعي، وستة مرشحين على مقعد عضو الشباب، وستة وعشرين مرشحًا لمقاعد العضوية، عن المحاكم الجزئية الآتية: زفتى، سمنود، قطور، مركز المحلة الكبرى، أول المحلة، ثان المحلة، وثالث المحلة.
وتجرى انتخابات النقابة الفرعية يوم 4/4/2021، والإعادة يوم 11/4/2021، وفقًا لقرار اللجنة الصادر في 9 فبراير الجاري.
ننشر الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة محامين الفرعية بـ المحلة الكبرى
ننشر الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة محامين الفرعية بـ المحلة الكبرى
ننشر الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة محامين الفرعية بـ المحلة الكبرى
ننشر الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة محامين الفرعية بـ المحلة الكبرى
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