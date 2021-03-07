ننشر الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة محامين الفرعية بـ المحلة الكبرى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، عن الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة محامين المحلة الكبرى الفرعية.

وتضمنت الكشوف خمسة مرشحين على مقعد النقيب الفرعي، وستة مرشحين على مقعد عضو الشباب، وستة وعشرين مرشحًا لمقاعد العضوية، عن المحاكم الجزئية الآتية: زفتى، سمنود، قطور، مركز المحلة الكبرى، أول المحلة، ثان المحلة، وثالث المحلة.