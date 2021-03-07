ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط نجار ينقب عن الآثار أسفل منزله والعثور على 14 قطعة يشتبه في أثريتها بأسيوط

الأحد 07/مارس/2021 - 03:56 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط مرتكبى جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الأثرية.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة لمباحث السياحة والأثار بأسيوط قيام نجار مسلح، مقيم بمحافظة أسيوط، بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، أمكن ضبطه، وعُثر بداخل مسكنه على "حفرة قطرها 1 متر بعمق 1 متر  تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر - من أدوات الحفر والتنقيب"، كما تم ضبط 14 قطعة متنوعة يشتبه فى أثريتها.


وبمواجهته، اعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وحيازته القطع المضبوطة بقصد الاتجار والتربح من بيعها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها