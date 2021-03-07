ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مقبولة منك... شاهد| أحمد فهمي يقدم هدية للصقر أحمد حسن

الأحد 07/مارس/2021 - 02:41 م
احمد حسن ، احمد فهمي
احمد حسن ، احمد فهمي
Advertisements
ندى فكري
نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صورا جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد حسن برفقة النجم أحمد فهمي مما اثار اعجاب متابعيه  .

وعلق علي الصور قائلا: هدية مقبولة منك يا فهمي جزمة الصقر و تيشيرت بشكتاش ربنا يديم المحبة والأخوة يا فهمي وكتر من الهدايا 😅 وحمد الله على السلامة 

وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

-اجمد اتنين في مصر - تستاهل اكتر من كده - الصقر 
 

 واسترجع أحمد حسن مؤخرا ذكريات أبطال افريقيا 98، قائلا: "شكرًا لأبطال جيل ٩٨، تمر الأيام وتمضي السنين ويرحل الأحباب ويُصبح الأمس القريب أجمل ذكريات ولكن يبقى التاريخ دائمًا منصفا وشاهِدًا ومَوْثِقًا ومخلدًا لكل النجاحات والإنجازات".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد حسن يهنئ الحضري بعيد ميلاده: عقبال العمر كله يا سد

فإنها لا تعمى الأبصار.. أحمد حسن يزور الأشقاء المكفوفين أهل القرآن في الإسكندرية ..فيديو وصور

برنس الشياكة.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد حسن

الليل طويل.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته

المجد لأرواحكم والألم والحزن لنا.. أحمد حسن يحيي ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد

أحمد حسن يعلن تعاقد نجله مع نادى النجوم .. صور

ترشيحاتنا

لؤي دعبس عن فترة مرتضى منصور في الزمالك: له ما له وعليه ما عليه.. فيديو

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

الجهاز الفني للأهلي يشيد ببواليا ويدعمه قبل مواجهة الإسماعيلي

الصحة العالمية تحذر من الفيروس القاتل.. تفاصيل

شوبير يحسم جدل رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد هزيمة الترجي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها

بملابس على الموضة .. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021