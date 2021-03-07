مستشفى ليفربول كامل العدد.. من يتحمل خطيئة مصابي الريدز؟

العام الأسوأ والظروف الأكثر قسوة على مدرب ولاعبي فري ليفربول الإنجليزي الذي يلعب لصفوفه نجم المنتخب المصري محمد صلاح، بعد خلو قائمة الفريق كاملة من المدافعين بسبب تعدد الإصابات التي ضرب الفريق منذ بداية الموسم.









تأخر في الترتيب



يتواجد ليفربول في المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد خسارة 5 مباريات من آخر 6 مباريات خاضها الفريق لأسباب تتعلق بالدفاع، واضطرار المدرب الألماني يورجن كلوب إلى الدفع بلاعبي خط الوسط في المراكز الدفاعية واستدعاء البدلاء واللاعبين الشباب أصحاب الخبرات القليلة.









ويفقد ليفربول فرصة المنافسة على حصد مركز بين الأربعة الكبار ومن ثم فلن يكون متاحا لـ اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.









قائمة مصابي ليفربول

يمتلك ليفربول أقوى لاعب قلب دفاع في العالم وهو الهولندي فان دايك الذي يغيب عن الفريق منذ شهور بسبب تجدد الإصابات، فضلا عن الكاميروني جويل ماتيب، وجو جوميز ليصبح قلب الدفاع كاملا خارج القائمة.









كما تعرض اليوناني تسيميكاس لإصابة في مباراة ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، لينضم لزميليه في الفريق الغيني نابي كايتا، والبرتغالي دييجو جوتا الذي قد يعود في المباراة القائمة.









وفي الوقت الذي اعتمد فيه يورجن كلوب على اللاعبين كاباك وفيليبس في المباريات الأخيرة، تعرض الثنائي للإصابة ليصبح المدرب الألماني مجبرا على إشراك المصابين أو اللعب بلاعبين وسط دفاع في مركز قلب الدفاع.









من يتحمل خطيئة الأزمة؟

ليفربول لديه خط هجوم مميز لكنه منذ بداية الموسم اختار أن يستغني عن مدافعه ديان لوفرين دون تغطية الخط الخلفي بصفقة قوية، وبانت تلك الأزمة مع أول اصابة لفرجيل فان دايك.









تعاقد ليفربول مع صفقات لم يستفد منها على مستوى الهجوم مثل مينامينو الذي اعاره إلى ساوثهامبتون وتياجو ألكانتارا الذي لم يظهر أي إضافة، ودييجو جوتا الذي اصيب خلال فترة توهجه مع الفريق.









وتتحمل الإدارة إضافة إلى المدرب الخطأ الذي فوّت على الفريق عقد صفقة على الأقل قوية في خط الدفاع خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي.



