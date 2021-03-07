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فن

من على الثلوج.. ميريام فارس تتألق من أحدث ظهور

الأحد 07/مارس/2021 - 02:35 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد.

وظهرت ميريام فارس ، و هى تستمتع على الثلوج، ونال الفيديو إعجاب متابعيها .

وتركت شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت مجموعة من الإكسسوارات اللافتة التي تتناسب مع ظهورها.

وتزوجت ميريام من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية داني ميتري بحضور 14 شخصًا فقط بعيدًا عن وسائل الإعلام، وأنجبت منه ولدًا يدعى "جايدن" ثم "ديف".

وفاجأت ميريام فارس، جمهورها بمولودها الثاني الذي سمّته "ديف" عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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